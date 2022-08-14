Беглов поздравил строителей Петербурга с профессиональным праздником Фото: Олег ЗОЛОТО

14 августа отмечается День строителя. С этим важным праздником профессионалов своего дела поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Градоначальник отметил, что сам знает об этом труде не понаслышке, так как сам когда-то работал монтажником-высотником.

- Вам выпала почетная миссия продолжать дело Кваренги, Растрелли, Захарова и других великих зодчих, которые заложили основы неповторимого облика нашего города, основанного Петром Великим, - отметил губернатор.

Также градоначальник заявил, что нынешние строители - наследники тех, что восстанавливал Ленинград после войны. А сегодня строители помогают восстановить Мариуполь, ставший для Петербурга городом-побратимом.

В Петербурге в этом году уже ввели более 2 миллионов квадратных метров жилья. Градоначальник пожелал строителям успехов в своем благом труде.