Александр Беглов рассказал, что работал монтажником-высотником Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 14 августа 2022 года поздравил с Днем строителя профессионалов этого дела. Также градоначальник отметил, что и сам не понаслышке знает об этом нелегком труде, так как и сам когда-то работал в этой отрасли.

- Быть строителем непросто. Знаю это на собственном опыте. Свой путь в строительной отрасли начинал с работы монтажником-высотником, - рассказал градоначальник.

Беглов от всего сердца поздравил строителей Петербурга с профессиональным праздником, отметив, что им досталось продолжать великую деятельность первых строителей Северной столицы, а также тех, кто восстанавливал Ленинград после страшной войны и блокады.

-Желаю всем строителям новых успехов в труде на благо нашего прекрасного города.