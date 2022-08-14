Погоня ДПС за «девяткой» закончилась ДТП на Думской в Петербурге

Погоня полиции за "девяткой" на Думской в Петербурге закончилась ДТП Фото: СОЦСЕТИ

На главной барной улице Санкт-Петербурга как всегда неспокойно. В ночь с 13 на 14 августа 2022 года на Думской улице произошла погоня автомобиля ДПС за "девяткой". Автомобили устроили настоящее полицейское шоу для отдыхающих в барах. В итоге все закончилось аварией. Об этом в социальной сети сообщили очевидцы.

- Ночью с 13 на 14 августа на Думской была погоня за ВАЗ-2114, которая закончилась печально для водителя "ласточки", - рассказали свидетели.

По какой причине происходила погоня, очевидцы не знаю. Однако после того, как произошла авария, инспекторы задержали людей из отечественного автомобиля и положили всех на землю.

В аварии пострадали и машины гонщиков, и служебный автомобиль дорожной полиции.