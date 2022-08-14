Труп мужчины в трусах выловили у Казанского собора в Петербурге

Труп мужчины выловили у Казанского собора Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В самом центре Санкт-Петербурга нашли утопленника. Тело мужчины в трусах обнаружили в канале Грибоедова рядом с Казанским собором рано утром 13 августа 2022 года. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В седьмом часу утра прохожие заметили тело, плавающее в канале Грибоедова рядом с Казанским собором, и вызывали полицию, - пишет источник.

На место прибыли спасатели. Они выловили тело из канала и подняли его на берег. Погибшим оказался мужчина азиатской внешности, на вид лет 30. Кроме трусов на нем больше ничего не было. При осмотре трупа на теле никаких внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Также правоохранители пытаются установить его личность.