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Происшествия14 августа 2022 8:46

12-летнюю девочку на велосипеде сбила машина в Ленобласти

ДТП произошло в городе Кингисепп
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
12-летняя девочка попала под машину в Кингисеппе

12-летняя девочка попала под машину в Кингисеппе

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области 12-летняя девочка попала под машину. Авария произошла утром 13 августа 2022 года в городе Кингисепп. Ребенок в этот момент один без родителей катался на велосипеде. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и 47-му региону.

- Авария произошла в 11:55 часов у дома 6 по Вокзальной улице. 36-летняя женщина ехала на автомобиле "Хундай Гетц". Выезжая с прилегающей к дому территории она сбила девочку на велосипеде, которая переезжала проезжую часть по тротуару, - рассказали в полиции.

От удара девочка упала и получила несколько травм. С места ДТП ее госпитализировали в больницу. Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.

По факту аварии сотрудники дорожной полиции проводят проверку.