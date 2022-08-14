Труп женщины в нижнем белье и татуировкой на спине выловили из канала в Петербурге

Труп женщины в нижнем белье выловили из канала в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге из воды выловили труп женщины с яркой татуировкой. Тело утопленницы обнаружили прохожие в воде на пляже у набережной Дудергофского канала вечером 13 августа 2022 года. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В экстренную службу в половине девятого вечера поступило сообщение о трупе в воде канала. На место незамедлительно выехали спасатели, а также сотрудники полиции, - сообщает источник.

На побережье канала плавал труп женщины. Специалисты выловили тело и подняли на берег. На вид женщине было 30-40 лет. Она была лишь в одном нижнем белье. На спине у нее была яркая татуировка в виде игральных карт.

Были ли на теле следы побоев, не сообщается. Труп направили в морг для установления причин смерти, а также личности.