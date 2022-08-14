Семья с тремя детьми перевернулась в автомобиле на КАД Петербурга

Автомобиль с семьей с детьми перевернулся на КАД Фото: СОЦСЕТИ

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга произошла серьезная авария. Утром 14 августа 2022 года на внешнем кольце трассы рядом с Мурино перевернулся отечественный автомобиль "Лада Ларгус", в котором находилась семья с тремя детьми. Об этом в социальной сети сообщили очевидцы.

- Машина перевернулась на крышу. Внутри были трое детей. Все живы, - сообщили свидетели.

В этот момент мимо проезжала машина дежурной смены ПСО "Экстремум", которые сразу же пришли на помощь. Они оградили место ДТП, осмотрели пострадавших, оказали им первую медицинскую помощь до приезда служб.

Со слов очевидцев, виновником ДТП стал водитель такси, который сразу же покинул место аварии.

- Виновником аварии можно считать синий седан, который начал перестраиваться из крайнего левого ряда в правый, практически оттормозившись, - рассказал свидетель.

Причину аварии предстоит установить инспектора дорожной полиции.