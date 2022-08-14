Стрельба произошла у Севкабеля в Петербурге

Стрельба произошла возле Севкабельпорта в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге возле Севкабельпорта произошла стрельба. Почти в полночь 12 августа 2022 года в полицию позвонила 31-летняя женщина и рассказала, что трое неизвестных мужчин угрожали ее мужу, а после начали стрелять. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Женщина пояснила, что у ее 31-летнего мужа произошел конфликт с тремя незнакомцами. Они стали угрожать супругу женщины, а один из незнакомцев выстрелил в сторону мужчины из травматического пистолета, - рассказали в полиции.

После стрельбы мужчины сели в автомобиль "УАЗ" и уехали в сторону Косой линии.

Вскоре во время патрулирования у дома 19 по Малому проспекту полицейские обнаружили указанный автомобиль. В нем находились двое мужчин 33 и 29 лет. Один из них ранее был судим.

Травматический пистолет изъяли и отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.