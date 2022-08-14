Ленинградский зоопарк Петербурга отмечает день рождения

Ленинградский зоопарк отмечает 157 день рождения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Знаменитый Ленинградский зоопарк отмечает день рождения. 14 августа 2022 года зоосаду Санкт-Петербурга исполнилось 157 лет. На протяжение полутора века зоопарк всегда радовал детей и взрослых, помогал сохранять виды различных животных и спас своих питомцев во время блокады. Сегодня зоопарк приглашает гостей и встретит из праздничной программой.

- Мы принимаем ваши поздравления и дарим вам улыбки и хорошее настроение большой интерактивной программой, выступлениями артистов на сцене, мастер-классами и кормлениями любимых питомцев, - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Ленинградский зоопарк будет работать весь день. А по традиции, каждый юный посетитель зоосада получит в подарок мороженое.

"Комсомолка" присоединяется к поздравлениям и желает зоопарку долгих лет процветания.