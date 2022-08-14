Пьяных угонщиков такси, попавших в ДТП, задержали в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области сотрудники полиции задержали угонщиков такси. Днем 12 августа 2022 года в полицию Кировского района обратилась женщина, которая рассказала, что в городе Шлиссельбург от дома 178 по Староладожскому каналу кто-то угнал автомобиль-такси марки "Шкода". Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В этот же день в полицию поступило заявление от 54-летнего водителя угнанной машины, - рассказали правоохранители.

Во время патрулирования на 133 километре трассы "Санкт Петербургское южное полукольцо" полицейские обнаружили угнанный автомобиль. Оказалось, что он попал в ДТП. А в 300 метрах от места аварии стражи порядка нашли и угонщиков. Это оказались двое мужчин 36 и 37 лет, которые были оба пьяны. На их счету уже есть судимости.

Подозреваемых доставили в полицию и составили протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.