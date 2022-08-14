Полиция с погоней задержала машину с наркотиками на Думской улице в Петербурге

На Думской улице сотрудники полиции с погоней задержали водителя с партией наркотиков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В центре Санкт-Петербурга сотрудники дорожной полиции с погоней задержали водителя отечественного автомобиля, в салоне которого находились наркотики. Все произошло в четвертом часу ночи 14 августа 2022 года на главной барной улице города Думской. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В 3:20 часов ночи на пересечении Невского и Думской инспекторы дорожной полиции попытались остановить автомобиль «ВАЗ-21140» с регистрационными знаками принадлежащими другому автомобилю, к тому же снятыми с учета в 2021 году. Водитель проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться, - рассказали в полиции.

Началась погоня. Спустя 20 минут наряд ДПС блокировал автомобиль у дома 26 по набережной канала Грибоедова. За рулем оказался пьяный 24-летний парень, у которого еще не было водительских прав. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

При досмотре в машине было обнаружено 67 пакетов с наркотиками, которые отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.