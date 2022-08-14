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Происшествия14 августа 2022 15:52

Сильный пожар произошел в капитально-ремонтируемом доме в центре Петербурга

Огонь охватил 100 квадратных метров здания
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Сильный пожар произошел в капитально-ремонтируемом здании в Петербурге

Сильный пожар произошел в капитально-ремонтируемом здании в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В центре Санкт-Петербурга произошел сильный пожар в капитально-ремонтируемом здании. Сообщение о возгорании в доме 31 по Бронницкой улице в Адмиралтейском районе поступило на пульт экстренной службы в пять часов вечера. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В четырехэтажном, капитально-ремонтируемом здании горели перекрытия между четвертым этажом и чердаком на площади 100 квадратных метров, - рассказали спасатели.

На место прибыли семь пожарных машин и 28 человек личного состава МЧС. Спасатели в течение часа боролись с огнем и в начале седьмого часа смогли потушить пламя.

По предварительным данным пострадавших нет. Сейчас специалистам предстоит установить причину возгорания в здании.