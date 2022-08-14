30-градусный зной накроет Ленинградскую область 15 августа

Жара в 30 градусов накроет Леноюласть с 15 августа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области снова жара. Понедельник, 15 августа 2022 года, станет очень знойным. Температура воздуха поднимется до 30 градусов. При этом будет малооблачно, дождей даже не намечается. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по 47-му региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

- В понедельник будет малооблачно, без осадков. Ночью ожидается слабый восточный ветер, днем немного усилится до 4-9 метров с секунду, - рассказали спасатели.

В ночное время температура воздуха опустится до 9-14 градусов, рядом с водоемами около 17 градусов тепла. А днем придет жара в 25-30 градусов.

Такая же погода, даже жарче, до 26-31 градусов простоит еще до середины рабочей недели. Из-за этого в МЧС предупредили, что повышается пожароопасность до третьего класса.