Знойная погода наступит в Петербурге с 15 августа

Жара в 30 градусов наступит в Петербурге с 15 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге наступает знойная неделя. Начиная с 15 августа 2022 года в Северной столице ожидается жара под 30 градусов. При этом дождей синоптики не предвещают. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

- 15 августа в Петербурге около 28-30 градусов, без дождей и малооблачно. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, - сообщили синоптики.

Ночью будет очень тепло. Температура воздуха останется на уровне 17-19 градусов. Такая же жаркая погода ждет горожан и 16 августа. Снова плюс 28-30 градусов.

Чуть-чуть прохладнее будет 17 августа - примерно 27-29 градусов. Все последующие рабочие дни продолжит жарить солнце. А дожди придут только к выходным.