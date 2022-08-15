До 30 градусов поднимется температура в Петербурге в понедельник, 15 августа

В Петербурге опять +30. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

30-градусная жара возвращается в Петербург. Днем в понедельник воздух в городе прогреется до таких экстремальных значений. При этом будет почти безветренно и солнечно, что еще усилит эффект пекла.

- Погоду в Северной столице продолжит формировать периферия антициклона. При этом температурный фон на 4-5 градусов превысит средние многолетние показатели, - пишет в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

И если в Петербурге днем обещают температуру в +28...+30 градусов, то в Ленинградской области будет еще жарче, пусть всего и на один градус: от +26 до +31.

Ветер юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, что чуть выше нормы. Меняться оно не будет.

Во вторник и среду в Петербурге также жарко и без дождей.