Завершены поиски 8-летнего мальчика, пропавшего в Петербурге в выходные

В Петербурге завершились поиски пропавшего ребенка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге благополучно завершились поиски 8-летнего мальчика, который пропал в минувшее воскресенье. Вечером в соцсетях поискового отряда «Лиза Алерт» появилась ориентировка на ребенка.

- Пропал мальчик, 8 лет. С 14 августа местонахождение неизвестно. Приметы: рост: 150 сантиметров, плотного телосложения, волосы: светло-русые, глаза карие, - сообщалось в группе отряда ВКонтакте.

К поискам пропавшего привлекли как волонтеров-поисковиков, так и правоохранительные органы.

По счастью, операция завершилась успешно. Уже через полчаса после публикации ориентировки в соцсетях отряда появилось сообщение: «Найден. Жив. Благодарим всех за помощь!».

Подробностей, как обычно, поисковики не сообщают.