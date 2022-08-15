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Происшествия15 августа 2022 5:20

Завершены поиски 8-летнего мальчика, пропавшего в Петербурге в выходные

Ребенка искали полиция и волонтер
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петербурге завершились поиски пропавшего ребенка.

В Петербурге завершились поиски пропавшего ребенка.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге благополучно завершились поиски 8-летнего мальчика, который пропал в минувшее воскресенье. Вечером в соцсетях поискового отряда «Лиза Алерт» появилась ориентировка на ребенка.

- Пропал мальчик, 8 лет. С 14 августа местонахождение неизвестно. Приметы: рост: 150 сантиметров, плотного телосложения, волосы: светло-русые, глаза карие, - сообщалось в группе отряда ВКонтакте.

К поискам пропавшего привлекли как волонтеров-поисковиков, так и правоохранительные органы.

По счастью, операция завершилась успешно. Уже через полчаса после публикации ориентировки в соцсетях отряда появилось сообщение: «Найден. Жив. Благодарим всех за помощь!».

Подробностей, как обычно, поисковики не сообщают.