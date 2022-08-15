Мурманское шоссе встало в 12-километровую пробку на въезд в Петербург из-за двух массовых ДТП

Утро у Разметелево оказалось аварийным. Фото: "Мегаполис".

Две большие пробки собрались на въезде в Петербург со стороны Мурманского шоссе. Из-за ДТП и дорожный работ встал 12-километровый участок трассы от развязки с Мурманской дорогой (Колтушское шоссе) на Разметелево и Всеволожск.

- На Мурманском шоссе, в деревне Разметелево на полосе от СПб авария - две машины и бензовоз. Стоит реанимация и пожарные. Через 100 метров на встречной тоже авария - две «Газели» и два «Рено». В обе стороны пробка в итоге, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП» Санкт-Петербург».

В комментариях автомобилисты пишут, что на 20-километровый отрезок от Кировска до Разметелево уходит час времени - в пять раз больше обычного.

Кроме этого, рядом, на подъезде к Разметелево произошла еще одна авария с участием четырех легковушек, практически остановившая движение.

- Мурманская дорога, перед съездом на Разметелево. Почти не двигаемся, - сообщают водители.