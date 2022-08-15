Прокуратура проверяет ЧП с катером и тремя пострадавшими на реке Ждановка

Прокуратура проверяет обстоятельства ЧП с катером. Фото: ЗСТП

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку происшествия с катером, который в ночь на понедельник разбился на реке Ждановка. В результате инцидента пострадали три человека - капитан судна и два пассажира, которых он катал на водной прогулке.

- По предварительным данным, катер Yamaha CR-27 столкнулся с береговым укреплением напротив дома 3 по Петровскому проспекту. Разлива нефтепродуктов нет, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным ведомства, госпитализированы два человека.

Очевидцы происшествия сообщают, что капитан судна потерял сознание, после чего катер начал кружить и врезался в стенку набережной. Видео инцидента было опубликовано в соцсетях. Сам мужчина получил тяжелые травмы, его увезли в реанимацию. Пассажиры пострадали меньше.

У катера разбита носовая часть.