В аварии катера на Ждановке пострадали капитан двое пассажиров. Фото: СЗТП

Видео аварии катера на Ждановке появилось в соцсетях. Кадры момента удара судна о станку набережной и последствий ЧП опубликовал паблик «Дорожный инспектор» ВКонтакте. По предварительным данным, причиной аварии стало плохое самочувствие капитана, который потерял сознание.

- В результате столкновения пострадали три человека - капитан (без сознания) и два пассажира, они доставлены в больницу, - уточняет «Дорожный инспектор».

Проверку обстоятельств произошедшего уже начала транспортная прокуратура. Также, по данным ведомства, в больнице оказались два человека -капитан и один из пассажиров. Второй после оказания помощи от госпитализации отказался.

Точные причины инцидента устанавливают дознаватели из Линейного отдела полиции на водном транспорте Петербурга.