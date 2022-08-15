Автобус насмерть задавил пенсионерку у остановки под Петербургом

Автобус задавил пенсионерку у остановки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Петербурга и Ленобласти проводит проверку по факту смертельного ДТП с автобусом, которое произошло в минувшие выходные. Днем воскресенья рейсовый МАЗ, шедший по маршруту №472, задавил пенсионерку у остановки.

- 14 августа в 14:10 на восьмом км автодороги «Петербург - поселок Свердлова - Всеволожск» водитель, управляя автобусом МАЗ, отъезжая от автобусной остановки, совершил наезд на неизвестную пожилую женщину, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате наезда женщина скончалась на месте, прибывшие на место аварии медики уже ничем не смогли ей помочь.

Известно, что водителю автобуса 46 лет. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела о смертельном ДТП.