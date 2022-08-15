Церемония прощания с погибшим 14-летним хоккеистом началась в Петербурге

В Петербурге прощаются с Севой Малковым. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Траурная церемония прощания с погибшим 14-летним хоккеистом Севой Малковым началась в Петербурге. Во дворец спорта «Хоккейный» пришли около 200 человек: родные и близкие Севы, его друзья по команде, тренеры, игроки молодежных команд СКА разных возрастов и представители городской Федерации хоккея.

- Федерация хоккея Санкт-Петербурга предложила учредить приз лучшему хоккеисту 14-летнего возраста имени Севы Малкова, - отметил на церемонии один из чиновников ведомства.

Приз будут вручать по окончании каждого спортивного сезона. Но это потом, а пока хоккейный мир города на Неве погрузился в траур. На церемонии никто не мог сдержать слез. Плакали и родные и друзья-спортсмены юного хоккеиста, и взрослые мужчины.

По окончании церемонии процессия поедет на Смоленское кладбище, где состоятся похороны погибшего хоккеиста.