Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 августа 2022 9:19

Церемония прощания с погибшим 14-летним хоккеистом началась в Петербурге

Во дворец спорта «Хоккейный» пришли около 200 человек
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Петербурге прощаются с Севой Малковым.

В Петербурге прощаются с Севой Малковым.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Траурная церемония прощания с погибшим 14-летним хоккеистом Севой Малковым началась в Петербурге. Во дворец спорта «Хоккейный» пришли около 200 человек: родные и близкие Севы, его друзья по команде, тренеры, игроки молодежных команд СКА разных возрастов и представители городской Федерации хоккея.

- Федерация хоккея Санкт-Петербурга предложила учредить приз лучшему хоккеисту 14-летнего возраста имени Севы Малкова, - отметил на церемонии один из чиновников ведомства.

Приз будут вручать по окончании каждого спортивного сезона. Но это потом, а пока хоккейный мир города на Неве погрузился в траур. На церемонии никто не мог сдержать слез. Плакали и родные и друзья-спортсмены юного хоккеиста, и взрослые мужчины.

По окончании церемонии процессия поедет на Смоленское кладбище, где состоятся похороны погибшего хоккеиста.