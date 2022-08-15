Каждая третья семья в Петербурге и Москве использует домашнюю прислугу или наемных работников

Треть семей предпочитает нанимать работников для ремонта и домашней работы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Москвы и Петербурга все чаще нанимать домашнюю прислугу. Речь, впрочем, идет не столько о классических нянях и домработницах, сколько о приходящих уборщицах - мастерах по клинингу, как сейчас это принято называть. Очень часто это женщины из стран бывшего СССР.

- Проведенное исследование показало востребованность наемного труда домохозяйствами двух столичных городов — Москвы и Санкт-Петербурга. Почти каждое третье домохозяйство нанимало таких работников в последние три года, при этом 17 % домохозяйств использовали труд женщин, - говорится в статье в научном журнале «Женщина в российском обществе».

Женщины в основном привлекались для уходя за детьми в качестве нянь, сиделок для пожилых и больных людей. Для таких целей чаще привлекают местных жительниц. А вот уборкой в основном занимаются приезжие.

Также в рейтинг вошли услуги наемных строителей для проведения ремонта или других работ по дому.