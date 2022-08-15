Школьница получила разрыв селезенки после катания на качелях в Петербурге

Девочка упала на землю с оборвавшихся качелей. Фото: Артем КИЛЬКИН

12-летняя петербургская школьница получила тяжелую травму во время отдыха на детской площадке. Девочка решила покачаться на качелях. Но они не выдержали. И подросток со всего маху упал на землю.

- Днем 13 августа девочка качалась на качелях. В результате обрыва цепи ребенок упал и получил телесные повреждения, вследствие чего потребовалась медицинская помощь, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Про данным источника «Комсомольской правды», у девочки серьезный диагноз: разрыв селезенки.

Известно, что инцидент произошел в одном из дворов на проспекте Сизова в Приморском районе. Сейчас прокуратура выясняет, кто несет ответственность за состояние злосчастной детской площадки.