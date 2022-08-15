СК начал проверку после гибели 12-летнего ребенка в лагере скаутов под Выборгом

СК проверяет обстоятельства гибели ребенка в скаутском лагере. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственное управление СК России по Ленинградской области начало доследственную проверку обстоятельств гибели 12-летнего мальчика, который умер в скаутском лагере под Выборгом. Трагедия произошла вечером 14 августа.

- По предварительным данным, несовершеннолетний прибыл на пляж в составе группы в сопровождении друзей его родителей, где они проживали в палатках. Бегая по пляжу, почувствовал себя плохо и стал жаловаться на боли в груди и затруднение дыхания, после чего потерял сознание, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

На место была вызвана скорая помощь, но прибывшие врачи уже ничем ребенку помочь не смогли.

По словам организатора лагеря, мальчик не был новичком, он три года занимался в скаутском движении и дважды выезжал на сборы. Проблем со здоровьем у ребенка не отмечалось.

Сейчас на месте трагедии работают следователи, организаторов скаутского слета опрашивает полиция.