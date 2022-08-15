Средняя стоимость комнаты в коммуналке в Петербурге превысила три миллиона рублей

Коммуналки в Петербурге резко поднялись в цене. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Цены на знаменитые петербургские коммуналки резко пошли вверх. Всего за семь месяцев нынешнего года они прибавили в цене 13 процентов. Теперь, чтобы купить среднюю по цене комнату в коммунальной квартире, надо иметь на руках не меньше трех миллионов рублей.

- Комнаты в российских коммуналках с начала 2022 года подорожали на 10%. В Москве - на 21,7%, до 5 миллионов рублей, в Санкт-Петербурге - на 13,2%, до 3,05 миллиона рублей, - пишет ТАСС со ссылкой на исследование агентства «Мир квартир».

Причем город на Неве занял лишь третье место, так как между столицами вклинился Сочи с уровнем цен в 3,55 миллиона за комнату.

При этом в среднем по стране комната стоит около миллиона рублей. Дешевле всего жить в Нижнем Тагиле - 435 тысяч рублей за комнату в коммунальной квартире, Ульяновске (437 тысяч рублей) и Брянске (500 тысяч рублей).

А дороже всего, кроме Москвы и Сочи с Петербургом, жилье стоит в Севастополе , Владивостоке и Казани.