Лосиха с двумя лосятами под Петербургом попала на видео

На видео попала лосиха с двумя лосятами под Петербургом / Фото: Павел Глазков

Биолог Павел Глазков встретил под Санкт-Петербургом лосиху с двумя малышами лосятами. Семейство гуляло по полянке рядом с лесом во Всеволожском районе Ленинградской области. Из-за высокой травы лосят практически не видно, но зоолог смог все же поймать их в объектив своей камеры и поделился кадрами в социальной сети.

- В высокой траве лосята еле заметны. В нашем регионе они появляются на свет, как правило, в мае. Большинство лосих рожают по одному детенышу, реже – по два, и лишь одна на тысячу лосих может родить тройню, - рассказал Глазков.

Сейчас малышам где-то меньше, чем полгода. В конце весны у лосихи появится новое потомство, поэтому своих подросших годовалых детенышей она погонит от себя, чтобы воспитывать новых детей.

- С этого времени они начнут вести самостоятельную жизнь. А пока лосята всюду следуют за мамой, - отметил биолог.