Трех мигрантов задержали за развращение девочки в садоводстве в Ленобласти

Три мужчины развращали девочку в садоводстве в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция задержала троих мигрантов за развращение девочки. Все произошло в СПН "Акватория" в поселке Пески Выборгского района. Мужчин полиции сдала разгневанная мать подростка, которая неожиданно узнала о происходящем. Об этом 15 августа 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Женщина сообщила, что трое мужчин совершили с ее 15-летней дочерью развратные действия, - рассказал источник.

Троими подозреваемыми оказались мужчины 20, 22 и 24 лет. Все они занимались частным ремонтом в садоводстве. О также оказались нелегалами.

Мать девочки довела мужчин до пропускного пункта садоводства, где передала охране до прибытия полиции.

На данный момент по факту заявления проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.