Подросток изнасиловал девочку в Ленобласти

Несовершеннолетний мигрант изнасиловал девочку из Всеволожска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области в городе Всеволожск подросток изнасиловал девочку. 14 августа 2022 года в полицию с заявлением обратился отец 14-летней пострадавшей. Он рассказал, что его дочь познакомилась с молодым человеком в интернете. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Мужчина пояснил, что в марте его дочь на сайте знакомств стала общаться с каким-то 16-летним парнем. Сначала они просто общались, но в июне решили встретиться, - рассказал источник.

Встреча произошла у девочки дома. Сначала юноша предложил малолетней подруге выпить. А когда девочка оказалась пьяна, то воспользовался этим и изнасиловал.

После обращения в полицию, стражи порядка задержали подозреваемого в поселке Янино-1. На данный момент ему уже исполнилось 17 лет. Известно, что парень мигрант и прибыл в Россию для учебы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.