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Происшествия15 августа 2022 13:15

Троих экс-полицейских из Тосно отправили в колонию за помощь наркоторговцу

Четвертого подельника оставили с условным сроком
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Ленобласти суд отправил за решетку троих бывших сотрудников полиции. помогавшим наркодилеру.

В Ленобласти суд отправил за решетку троих бывших сотрудников полиции. помогавшим наркодилеру.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тосно суд отправил в колонию трех бывших полицейских, которых признали виновными в «крышевании» наркоторговца. Об этом пишет online47.ru со ссылкой на УФСБ России по Петербургу и Ленобласти. Экс-коллег уличили в покровительстве преступнику. В частности, следствие доказало, что бывшие правоохранители специально искажали результаты оперативно-розыскной деятельности, чтобы наркоторговец не попал в поле зрения полиции.

С ними был и четвертый подельник, сержант. Однако суд мужчину пожалел и назначил только четыре года лишения свободы условно. В колонию с коллегами он не отправится.

- Пять лет и два месяца лишения свободы назначили лейтенанту. Это самый большой срок по делу. Майора приговорили к пяти годам исправительной колонии, а старшего лейтенанта – к двум с половиной, - пишет издание.