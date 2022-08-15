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Дом. Семья15 августа 2022 13:20

Мертвые утки всплыли в пруду в Удельном парке

На гибель пернатых пожаловались местные жители
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Мертвых уток нашли в Удельном парке. Фото: vk.com/spb_today

Мертвых уток нашли в Удельном парке. Фото: vk.com/spb_today

Петербуржцы пожаловались на гибель уток. Тушки пернатых заметили в пруду в Удельном парке, неподалеку от тренировочной базы «Зенита». Здесь расположено одно из любимых мест прогулок жителей Приморского и Выборгского районов. А кряквы были своеобразной достопримечательностью парка.

- Утки Удельного парка. Одна мертва, вторая еле дышит. Вытащил на берег - реакции ноль. Скорее всего уже тоже все, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях под фото развернулась ожесточенная дискуссия. Одни петербуржцы уверены, что утки погибли из-за хлеба, которым их любят кормить посетители парка. А другие отмечают плохую экологию грязь: «вы посмотрите на воду» и цветение сине-зеленых водорослей, которые в жару становятся особенно опасными и уже становились причиной смерти уток.