Ревнивый мужчина зарезал сожителя своей подруги в Петербурге

Ревнивый рецидивист зарезал петербуржца и ранил соседа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге ревнивец убил сожителя своей подруги и ранил соседа, который пытался разнять драку. Трагедия произошла днем в воскресенье, 14 августа 2022 года, в Красногвардейском районе. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Примерно в два часа дня 43-летний ранее судимый мужчина заявился в квартиру своей 40-летней знакомой в доме 49/1 на проспекте Ударников. У него начался конфликт с 38-летним сожителем женщины, - рассказал источник.

Драка вспыхнула на почве ревности. Потасовка перешла на лестничную площадку. Ревнивец несколько раз ударил ножом в шею и плечо сожителя подруги. От ранений тот скончался.

Также досталось и 42-летнему соседу, который попытался разнять драку. Его госпитализировали в больницу с множественными ножевыми ранениями. Они находится в тяжелом состоянии.

Нападавшего задержали и доставили в отделение. Возбуждено уголовное дело.