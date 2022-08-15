Роспотребнадзор утроил проверку после пожара на предприятии по утилизации мусора в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В ночь на 15 августа 2022 года на улице Емельянова в Московском районе Санкт-Петербурга произошел пожар на территории предприятия ООО "Мехуборка СПб", которое занимается уборкой и утилизацией мусора. Огонь охватил 20 квадратных метров производственного здания. В связи с этим Роспотребнадзор устроил проверку.

- Управление устроило выезд для исследования атмосферного воздуха на территории ближайшей жилой застройки. Согласно результатам лабораторного исследования концентрации загрязняющих веществ во всех отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха, - рассказали в ведомстве.

Так как ликвидация пожара до сих пор продолжается, специалисты собираются повторно отправиться на место, чтобы взять пробы на территории, расположенной в зоне возможного влияния выбросов.