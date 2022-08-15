Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 августа 2022 14:01

Роспотребнадзор утроил проверку после пожара на предприятии по утилизации мусора в Петербурге

Возгорание произошло в ночь на 15 августа в Московском районе
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Роспотребнадзор утроил проверку после пожара на предприятии по утилизации мусора в Петербурге

Роспотребнадзор утроил проверку после пожара на предприятии по утилизации мусора в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

В ночь на 15 августа 2022 года на улице Емельянова в Московском районе Санкт-Петербурга произошел пожар на территории предприятия ООО "Мехуборка СПб", которое занимается уборкой и утилизацией мусора. Огонь охватил 20 квадратных метров производственного здания. В связи с этим Роспотребнадзор устроил проверку.

- Управление устроило выезд для исследования атмосферного воздуха на территории ближайшей жилой застройки. Согласно результатам лабораторного исследования концентрации загрязняющих веществ во всех отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха, - рассказали в ведомстве.

Так как ликвидация пожара до сих пор продолжается, специалисты собираются повторно отправиться на место, чтобы взять пробы на территории, расположенной в зоне возможного влияния выбросов.