Полиция задержала водителя BMW за хулиганскую стрельбу на Бухарестской улице

в Купчино задержали "ковбоя" с травматом и охотничьим карабином. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургским полицейским пришлось достать оружие, чтобы угомонить владельца черного BMW Х6, который в ночь на воскресенье устроил стрельбу у жилого дома в Купчино. Стражей порядка вызвали местные жители, которым не сильно понравилось поведение мужчины.

- В 04:35 в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о том, что у дома 130 по улице Бухарестской мужчина, находящийся в автомобиле BMW стреляет из пистолета, - уточняет пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Прибывший на место наряд увидел «ковбоя» который вел огонь из-за открытой дверцы машины. Доставшие пистолеты полицейские заставили хулигана бросить оружие и лечь на землю. При осмотре иномарки внутри был найден травматический пистолет, а также охотничий карабин «Вепрь» и патроны к нему.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хулиганство с применением оружия. Максимальное наказание по статье - до семи лет лишения свободы.