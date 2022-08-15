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Происшествия15 августа 2022 14:29

Грудной ребенок попал в больницу с разбитой головой в Петербурге

Малыш упал с дивана по недосмотру няни
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Брошенный родителями грудничок попал в реанимацию в Петербурге

Брошенный родителями грудничок попал в реанимацию в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге новорожденный ребенок попал в реанимацию с разбитой головой. Грудничок-отказник ночью 15 августа 2022 года был в квартире в доме 34 на улице Кораблестроителей с 37-летней няней, которая ухаживала за ним до передачи приемным родителям. Однако женщина недосмотрела за ребенком. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- По недосмотру няни ребенок, которому чуть меньше двух месяцев, упал с дивана и сильно ударился головой, - рассказал источник.

Женщина вызвала скорую помощь. Ребенка госпитализировали в детскую больницу №2. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб мозга, перелом теменной кости. Сейчас малыш находится в реанимации.

По факту произошедшего проводится проверка.