Грудной ребенок попал в больницу с разбитой головой в Петербурге

Брошенный родителями грудничок попал в реанимацию в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге новорожденный ребенок попал в реанимацию с разбитой головой. Грудничок-отказник ночью 15 августа 2022 года был в квартире в доме 34 на улице Кораблестроителей с 37-летней няней, которая ухаживала за ним до передачи приемным родителям. Однако женщина недосмотрела за ребенком. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- По недосмотру няни ребенок, которому чуть меньше двух месяцев, упал с дивана и сильно ударился головой, - рассказал источник.

Женщина вызвала скорую помощь. Ребенка госпитализировали в детскую больницу №2. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб мозга, перелом теменной кости. Сейчас малыш находится в реанимации.

По факту произошедшего проводится проверка.