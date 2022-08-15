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Общество15 августа 2022 14:30

Госстройнадзор разрешил возвести 10-этажную гостиницу на Синопской набережной

Здание на 410 номеров построят к лету 2025 года
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Отель на Синопской набережной построят через три года. Фото: gov.spb.ru

Отель на Синопской набережной построят через три года. Фото: gov.spb.ru

Госстройнадзор не нашел нарушений в проекте 10-этажной гостиницы на Синопской набережной. Здание отеля на 410 мест должно появиться к лету 2025 года на участке неподалеку от дома 30, рядом с Херсонской улицей.

- Госстройнадзор Петербурга не выявил нарушений при строительстве гостиницы на участке 30 Синопской набережной. Проверку гостиницы завершили с положительным результатом, - пишет «Петербургский дневник».

Согласно проекту, в здании будет один подземный уровень, который используют в качестве паркинга. Также в составе гостиницы запланированы лобби-бар, ресторан, коворкинг и фитнес-центр.

Общая площадь здания составит 2664 квадратных метров, срок окончания работ обозначен датой 1 июня 2025 года.