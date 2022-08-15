Мужчина разбился насмерть на «Красном треугольнике» в Петербурге

Мужчина разбился насмерть, упав с высоты на «Красном треугольнике» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина разбился насмерть, упав с высоты на территории бывшего завода "Красный треугольник", который находится на Обводном канале. Тело погибшего нашли в седьмом часу утра 15 августа 2022 года. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Тело 40-летнего уроженца Днепропетровска нашли возле стены пятиэтажного здания между корпусами 40 и 75, - сообщает источник.

Примечательно, что мужчина был по торс голым. Тело лежало лицом вниз. Голова при ударе разбилась об асфальт.

На место происшествия прибыли медики, которым только оставалось констатировать смерть.

Известно, что мужчина проживал в Северной столице без регистрации. На данный момент проводится проверка. Обстоятельства случившегося уточняются.