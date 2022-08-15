Беглов выразил соболезнования в связи с трагическим пожаром в ТЦ «Сурмалу» в Ереване

Беглов выразил соболезнования в связи с пожаром в ТЦ «Сурмалу» в Ереване Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожар в ТЦ "Сурмалу" в Ереване стал настоящей трагедией. Возгорание произошло после взрыва на складе пиротехнических материалов. Шесть человек погибли, более 60 оказались ранены. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил свои соболезнования мэру Еревана, а также всему народу Армении.

- От имени петербуржцев выражаю глубокие соболезнования армянскому народу в связи гибелью людей при пожаре на оптовом рынке "Сурмалу" в Ереване. Мы глубоко потрясены трагедией, которая постигла дружественный Ереван, - отметил градоначальник.

Беглов пожелал родным и близким погибших держаться, а также душевных сил, чтобы пережить эту трагедию. А всем, кто пострадал, как можно быстрее поправиться.

Известно, что пожар начался 14 августа. На данный момент огня уже нет, но остаются еще тлеющие очаги, которые могут загореться. На месте продолжают работать спасательные службы.