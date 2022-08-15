В Смольном объяснили, как проверить долги по взносам за капремонт в Петербурге

В Смольном объяснили, как петербуржцам проверить долги по взносам за капремонт Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 1 августа 2022 года жители Санкт-Петербурга начали получать обновленные квитанции за капитальный ремонт. Теперь в документе в поле "к оплате" отображается сумма текущего начисления, а также задолженности. Это связано с тем, что сверка долгов ВЦКП и переходного периода завершена. Чтобы горожане могли разобраться в платежках и узнать о своих долгах, Смольный опубликовал инструкцию.

- Если вы не согласны с суммой в квитанции необходимо пройти регистрацию в личном кабинете на сайте Фонда капитального ремонта и добавить в кабинете помещение, по которому имеются вопросы, - рассказали в жилищном комитете.

По вкладке "взносы" можно посмотреть, за какие конкретно месяцы есть долги. Далее эту информацию надо светить с квитанциями об оплате. В личном кабинете на главной странице можно получить полную выписку по счету.

Если же эта информация расходится с квитанциями, то надо оставить обращение на сайте Фонда, приложив квитанции и чеки.