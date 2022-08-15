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Общество15 августа 2022 16:31

13 новых школ откроются к 1 сентября в Петербурге

Всего в День знаний двери распахнут почти 700 учебных заведений
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
13 новых школ откроются 1 сентября в Петербурге

13 новых школ откроются 1 сентября в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН

Приближается осень, а это значит, что скоро школьники вернутся за парты. В Санкт-Петербурге уже полным ходом идет подготовка к 1 сентября. В школах заканчивают ремонты, проверки систем отоплений, электроповодка и многое другое. Кроме того, в этом году в городе откроются новые учебные заведения. Об этом 15 августа 2022 года во время радиообращения рассказал губернатор Александр Беглов.

- У нас в Петербурге в этом году введем в строй 13 новых школ и 26 зданий детских садов, – сказал губернатор.

Также 1 сентября в Петербурге начнут работу созданные в рамках национального проекта "Образование" два центра Инфинити в Невском и Центральном районах – в школах 268 и 169. "АйТикуб" откроется в физико-математическом лицее № 366 Московского района. Кванториум – во Фрунзенском районе, в школе 441.