13 новых школ откроются к 1 сентября в Петербурге

13 новых школ откроются 1 сентября в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Приближается осень, а это значит, что скоро школьники вернутся за парты. В Санкт-Петербурге уже полным ходом идет подготовка к 1 сентября. В школах заканчивают ремонты, проверки систем отоплений, электроповодка и многое другое. Кроме того, в этом году в городе откроются новые учебные заведения. Об этом 15 августа 2022 года во время радиообращения рассказал губернатор Александр Беглов.

- У нас в Петербурге в этом году введем в строй 13 новых школ и 26 зданий детских садов, – сказал губернатор.

Также 1 сентября в Петербурге начнут работу созданные в рамках национального проекта "Образование" два центра Инфинити в Невском и Центральном районах – в школах 268 и 169. "АйТикуб" откроется в физико-математическом лицее № 366 Московского района. Кванториум – во Фрунзенском районе, в школе 441.