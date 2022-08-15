Пулково отменил плату за нахождение автомобиля в транзитной зоне до конца лета

Аэропорт Пулково временно отменил плату за нахождение в транзитной зоне №1 с 1 по 15 минуту в связи с высоким сезоном Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Аэропорт Пулково Санкт-Петербурга отменил плату для автомобилей за нахождение в транзитной зоне №1 первые 15 минут. Это связано с большим ажиотажем, так как в аэропорт приезжает очень много людей, отправляющихся в отпуск. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных ворот.

- До конца лета бесплатно заехать на территорию аэропорта и выехать из нее можно не только по основной дороге, но и по транзитной зоне №1. Через транзитную зону №1 осуществляется заезд на парковки Р1, Р2, Р3 и выезд из парковочных зон, - рассказали в аэропорту.

Такая мера введена специально для того, чтобы избежать скопления автомобилей на въезде в аэропорт и выезде из зоны прибытия.

А плата за нахождение в транзитной зоне с 16 минуты сохранится. С 16 по 30 минуту - 700 рублей. Такую же сумму придется выложить за каждые последующие 30 минут.