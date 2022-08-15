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Общество15 августа 2022 17:57

Капитальный ремонт эскалатор на станции метро «Электросила» в Петербурге начнется в октябре

Во время работ вестибюль продолжит работать
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Капитальный ремонт эскалаторов на станции метро «Электросила» начнется в октябре

Капитальный ремонт эскалаторов на станции метро «Электросила» начнется в октябре

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Этой осенью на станции метро "Электросила" в Санкт-Петербурге начнется капитальный ремонт. Работы запланированы на эскалаторах вестибюля. Об этом сообщили 15 августа 2022 года в правительстве Северной столицы.

- Государственная административно-техническая инспекция Петербурга согласовала подготовку к работам, - пояснили в правительстве.

Капитальный ремонт эскалаторов на станции начнется 10 октября 2022 года. Несмотря на это вестибюль продолжит работать в обычном режиме, поэтому станция закрываться не будет.

Планируется, что работы завершатся в апреле 2023 года.

Напомним, что также запланирован капитальный ремонт станции метро "Чернышевская". Точной даты начала работ еще нет. Однако станцию из-за этого закроют примерно на год.