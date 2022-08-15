Гранату времен войны нашли возле супермаркета в Петербурге

Боеприпас времен войны нашли возле супермаркета в Петербурге / Фото: Росгвардия

В Невском районе Санкт-Петербурга снова нашли отголосок Великой Отечественной войны. Подозрительный боеприпас обнаружили возле одного из супермаркетов на Народной улице. Находку сделали прохожие вечером 14 августа 2022 года и обратились в правоохранительные органы. Об этом рассказали в Росгвардии.

- В 19:30 часов в дежурную часть поступило сообщение о том, что с тыльной стороны одного из сетевых супермаркетов, расположенного на Народной улице, недалеко от мусорных контейнеров, прохожие заметили ржавый металлический предмет, похожий на боеприпас, - рассказали в управлении.

На место сразу же выехали взрывотехники ОМОН. Они осмотрели подозрительную находку и установили, что это граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны. У него был деформирован запал, а сам боеприпас был в состоянии сильной коррозии.

Гранату аккуратно вывезли от супермаркета и отправили на полигон для уничтожения.