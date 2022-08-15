Машина перевернулась на Московском проспекте в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Серьезная авария произошла на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Недалеко от Московских триумфальных ворот вечером 15 августа 2022 года водитель не справился с управлением, врезался в разделительный забор и машина перевернулась на бок. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Видел его, гнал как умалишенный, за минуту до аварии передо мной пролетел. Результат закономерный, главное, что только сам, - рассказал один из очевидцев.

Сразу же после того, как машина перевернулась, прохожие бросились на помощь водителю. Люди попытались помочь ему выбраться из машины. Находился ли в автомобиле кто-то кроме водителя, пока что неизвестно.

На данный момент на место аварии спешат спасательные службы.