Жара почти побила рекорд в Петербурге 15 августа

Жара не смогла побить рекорд в Петербурге 15 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге снова знойная погода. Понедельник, 15 августа 2022 года, начался очень жарко. Однако солнцу чуть-чуть не хватило сил для того, чтобы обновить суточный рекорд для этого дня. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня максимальная температура воздуха в Северной столице составила плюс 29,4 градусов - это всего на 0,3 градуса ниже чем суточный рекорд максимальной температуры воздуха этого дня установленный в 1935 году, - рассказал синоптик.

Однако на этом жара пока что не отступает. У погоды еще будет возможность обновить рекорд 16 августа. По прогнозам, ожидается до 29-31 градуса жары и без дождей.

Такая же знойная погода будет стоять 17 и 18 августа. Зато в четверг может пройти небольшой дождь. Однако это слабо вероятно.