Три машины попали в ДТП на КАД в районе дамбы Петербурга

Три машины попали в ДТП на КАД Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На дамбе Санкт-Петербурга произошло ДТП. Вечером 15 августа 2022 года на Кольцевой автодороге, проходящей по комплексу защитных сооружений от наводнений столкнулись сразу три машины. Из-за этого движение по дамбе оказалось ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе КЗС города.

- 15 августа около восьми часов вечера на 126 километре трассы КАД на внутреннем кольце Невской стороны произошло ДТП с участием трех автомобилей, - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. На место ДТП уже приехали работники экстренных служб. Однако из-за инцидента на этом участке дороги движение оказалось частично перекрыто. Проезд доступен только по правой полосе.

Причины аварии устанавливаются.