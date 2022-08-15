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Общество15 августа 2022 19:55

Знойная жара в плюс 31 градус накроет Петербург 16 августа

Духота в городе продержится всю неделю
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Жара в плюс 31 градус будет в Петербурге 16 августа

Жара в плюс 31 градус будет в Петербурге 16 августа

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Последний летний месяц оказался очень жарким в Санкт-Петербурге. Во вторник, 16 августа 2022 года, в Северной столице снова будет стоять духота и зной. Дождей не предвидится, небо будет чистым, а воздух прогреется выше 30 градусов. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

- 16 августа в Петербурге будет без осадков, ветер юго-восточный слабый, - сообщают синоптики.

Ночью температура воздуха опустится лишь до плюс 17-19 градусов, в окрестностях местами холоднее до плюс 14 градусов. А днем снова наступит марево. Ожидается до плюс 29-31 градусов.

Такая жара простоит всю неделю. В ближайшие дни 17 и 18 августа снова 29-31 градус и без дождей.