Мужчина пострадал при пожаре в квартире на проспекте Науки

На пятом этаже "хрущевки" горела двухкомнатная квартира. Фото: vk.com/spb_today

Один человек пострадал в ночном пожаре в Калининском районе Петербурга. За 15 минут до полуночи вызов в дежурную часть МЧС поступил от жильцов дома на проспекте Науки. Здесь вспыхнула двухкомнатная квартира, расположенная на пятом этаже стандартной панельной «хрущевки».

- По адресу: Калининский район, проспект Науки, дом 79, корпус 1 в двухкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 12 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Огонь был сильным и на ликвидацию возгорания ушел почти час. За это время пожарные успели вынести из квартиры мужчину и передать его врачам скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали.

В причинах пожара разбираются дознаватели МЧС.