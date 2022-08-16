Новый клип Шнурова «Гамаюн» набрал за сутки всего 230 тысяч просмотров

Новый клип Шнурова оказался не таким популярным. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередное творение Сергея Шнурова, его группы «Ленинград» и солистки коллектива Зои «Гамаюн» набрало за сутки всего 230 тысяч просмотров. Это в пять раз меньше, чем собирали более популярные клипы, выпущенные за последнее время - на песню «Геополитическая», например. В самой песне поется про русский беспилотник, который Шнуров ассоциирует с мифической птицей Гамаюн.

- Гамаюн – в древнеславянской мифологии - одно из воплощений бога мудрости Велеса. Ее также называют вещей птицей (от слова «вещать» - говорить). По преданию, встреча с птицей оборачивается для человека некими положительными событиями, - просвещают поклонники Шнурова в комментариях на видеохостинге YouTUBE, где опубликован клип.

Сама песня сделана в русском народном мотиве. И, в отличие от простенько-шутовских сюжетов последних клипов «Ленинграда», снята более серьезно. Весь сюжет видео - кадры с беспилотного дрона. На них по скошенному полю идет человек в камуфляже, проверяя землю металлоискателем как сапер.

- Русский беспилотник над полями ржи выше метров сотни в облаках кружит, - поет Зоя.

- Ты куда летишь, бить каких врагов? На поля летишь в небе без богов. Где же твой пилот? Воля не мила. Мимо рек, болот: два больших крыла. Ты - огонь с небес нейросети. За полями - лес, ты туда лети, где птенцы твои выпали из гнезд, принесут бои на погоны звезд, - добавляет в своей партии Шнуров.