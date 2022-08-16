Полиция поймала мигранта на «Матизе», который избил гвоздодером жителя Мурино в дорожном конфликте

Мигранта, избившего водителя гвоздодером, задержала полиция. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полицейские Всеволожского района поймали мигранта, который с гвоздодером набросился на оппонента во время дорожного конфликта. ЧП произошло днем в минувшее воскресенье в Мурино, где иностранец на прокатном «Дэу Матиз» пытался внаглую объехать пробку по обочине.

- На это нарушитель услышал справедливое замечание от 28-летнего водителя «Ситроена», который с семьей ехал отдохнуть на озеро. Замечание настолько возмутило шофера «Дэу», что он набросился на обидчика, вооружившись гвоздодером, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Избивать жителя Мурино мигранту помогал его пассажир. Он бил мужчину камнем. Потерпевший обратился в полицию и там по факту ЧП завели уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. А на следующий день был задержан и 35-летний нападавший. Оказалось, что он уже знаком полиции и проходит по делу о краже в Калининском районе. Второго «драчуна» ищут.