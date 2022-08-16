Кронштадт остался без воды и света из-за аварии на электроподстанции

Кронштадт остался без воды утром 16 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Не самым добрым выдалось утро вторника в Кронштадте. Проснувшиеся перед работой горожане внезапно поняли, что в квартирах нет света. А кое-где и воды. Не работали магазины - только отдельные аптеки и лавки.

- Не света и нет горячей воды даже. Судя по тому, что до аварийки не дозвониться - как минимум, у многих его нет. На Цитадельке (Цитадельском шоссе - прим.ред.) нет света , холодной и горячей воды, - писали в группе «Подслушано в Кронштадте» жители города.

Такая же картина наблюдалась на улицах Зосимова, Аммермана, Флотской, на Кронштадском шоссе и в других местах : «во всем городе света нет».

При этом некоторые кронштадтцы слышали с утра грохот, или похожий на него звук.

- Был сильный грохот и отключили свет и воду, сейчас слышу: с сиренами ездят. Видела ехала пожарная машина в город. Наверное что-то случилось, - гадали горожане.

Позднее оказалось, что на электроподстанции произошла авария. Сейчас там работают энергетики, которые постепенно начали возвращать электричество в жилые дома, магазины и так далее.